Украинка Савченко и Массо принесли Германии золото Олимпиады в парном катании
В Пхенчхане в соревнованиях спортивных пар в фигурном катании победу одержали экс-украинка Алена Савченко и Бруно Массо, представляющие Германию.
Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских Игр, передает УНИАН.
Победители получили за свою произвольную программу от судей 159.31 балла и общую сумму в 235.90.
Произвольная программа и вывела Савченко и Массо в лидеры.
Второе место на счету Суй Венцзин и Хань Цун из Китая – 235,47 балла.
Третье – у Меган Дюамель и Эрика Редфорда из Канады – 230,15.
Представители сборной Украины в этом виде программы не участвовали.
Рожденная в Обухове Алена Савченко выступает за Германию в парном спортивном фигурном катании с 2004 года.
Алена Савченко и Робин Шолковы были бронзовыми медалистами Зимних Олимпийских Игр в 2010 году и 2014 году.
С Бруно Массо фигуристка выступает с 2015 года.