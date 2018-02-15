Украинка Савченко и Масо принесли Германии золото Олимпиады в парном катании

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Четверг, 15 февраля 2018, 08:44

В Пхенчхане в соревнованиях спортивных пар в фигурном катании победу одержали экс-украинка Алена Савченко и Бруно Массо, представляющие Германию.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских Игр, передает УНИАН.

Победители получили за свою произвольную программу от судей 159.31 балла и общую сумму в 235.90.



Произвольная программа и вывела Савченко и Массо в лидеры.

 

Второе место на счету Суй Венцзин и Хань Цун из Китая – 235,47 балла.

Третье – у Меган Дюамель и Эрика Редфорда из Канады – 230,15.

Представители сборной Украины в этом виде программы не участвовали.

Рожденная в Обухове Алена Савченко выступает за Германию в парном спортивном фигурном катании с 2004 года.

Алена Савченко и Робин Шолковы были бронзовыми медалистами Зимних Олимпийских Игр в 2010 году и 2014 году.

С Бруно Массо фигуристка выступает с 2015 года.

Темы: Олимпиада спорт
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