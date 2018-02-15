У Кишиневі заблокували сайти УП та Європейської правди. Через фейкове "розслідування"?

Сайти "Європейської правди" та "Української правди" від ранку 15 лютого були недоступними з адрес ключових кишинівських інтернет-провайдерів.

Про це редакцію ЄП повідомляють читачі, що мешкають у Молдові.

Причину блокування зараз з’ясовують технічні фахівці; за однією з версій, такий наслідок могла мати масована DDoS-атака з адрес кількох провайдерів Молдови. Також блокування від атак спрацювало для окремих провайдерів у інших країнах, включаючи держави Центрально-Східної Європи.

Нагадаємо, що вранці "Європейська правда" опублікувала заяву про заплановану в Молдові інформаційну атаку: ввечері 15 лютого місцевий телеканал TVC21 планував впустити в ефір "розслідування", яке нібито здійснене "Європейською правдою". Даний телеканалу вирішила скористатися авторитетом ЄП для публікації сумнівних матеріалів, навіть після того, як отримали повідомлення, що наша редакція до них не причетна.

В Кишиневі знали, що на ранок ЄП готує публікацію заяви про свою непричетність до даного "розслідування". Через це редакція ЄП схиляється до думки, що ця атака та заплановане оприлюднення фейку пов’язані між собою.

Після опівдня доступ до сайту в Молдові був відновлений за допомогою резервного каналу.