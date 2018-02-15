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В Кишиневе заблокировали сайты УП и ЕвроПравды. Из-за фейкового "расследования"?

Четверг, 15 февраля 2018, 12:52

Сайты "Европейской правды" и "Украинской правды" с утра 15 февраля были недоступны с адресов ключевых кишиневских интернет-провайдеров.

Об этом редакции ЕП сообщают читатели, проживающие в Молдове.

Причину блокировки сейчас выясняют технические специалисты; по одной из версий, к такому результату могла привести массированная DDoS-атака с адресов нескольких провайдеров Молдовы. Также блокировка от атак сработала для отдельных провайдеров в других странах, включая государства Центральной и Восточной Европы.

Напомним, утром "Европейская правда" опубликовала заявление о запланированной в Молдове информационной атаке: вечером 15 февраля местный телеканал TVC21 планировал пустить в эфир "расследование", якобы сделанное "Европейской правдой".

В Кишиневе знали, что утром ЕвроПравда готовит публикацию заявления о своей непричастности к данному "расследованию". Поэтому редакция ЕП склоняется к мысли, что эта атака и запланированное обнародование фейка связаны между собой.

После полудня доступ к сайту в Молдове был восстановлен с помощью резервного канала.

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