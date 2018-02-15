Насіров просить суд поновити його на посаді Голови ДФС
До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Романа Насірова до Кабінету Міністрів України, другий відповідач – Державна фіскальна служба України.
Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.
Позивач просить суд визнати протиправним та незаконним Розпорядження Кабміну від 31 січня 2018 року "Про звільнення Насірова Р.М. з посади Голови Державної фіскальної служби України", а також просить поновити його посаді Голови ДФС.
Окрім цього, Насіров просить стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.
Наразі судом розглядається питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів на своєму засіданні 31 січня звільнив відстороненого від обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.
Насірова підозрюють в тому, що протягом 2015 - 2016 років він, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".