Насіров просить суд поновити його на посаді Голови ДФС

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Романа Насірова до Кабінету Міністрів України, другий відповідач – Державна фіскальна служба України.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.

Позивач просить суд визнати протиправним та незаконним Розпорядження Кабміну від 31 січня 2018 року "Про звільнення Насірова Р.М. з посади Голови Державної фіскальної служби України", а також просить поновити його посаді Голови ДФС.

Окрім цього, Насіров просить стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Наразі судом розглядається питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на своєму засіданні 31 січня звільнив відстороненого від обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Насірова підозрюють в тому, що протягом 2015 - 2016 років він, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Економічна правда