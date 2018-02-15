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Насиров просит суд восстановить его в должности Главы ДФС

Четверг, 15 февраля 2018, 13:29
Насиров просит суд восстановить его в должности Главы ДФС

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Романа Насирова в Кабинет Министров Украины, второй ответчик - Государственная фискальная служба Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

Истец просит суд признать противоправным и незаконным Распоряжение Кабмина от 31 января 2018 "Об освобождении Насирова Р.М. от должности Председателя Государственной фискальной службы Украины", а также просит восстановить его должности Главы ДФС.

Кроме этого, Насиров просит взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.

Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщалось, Кабинет министров на своем заседании 31 января освободил отстраненного от обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Насирова подозревают в том, что в течение 2015 - 2016 годов он, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Экономическая правда

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