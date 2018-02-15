НАЗК погрожує скасовувати реєстрацію партій, якщо не буде звітів

В Національному агентстві з питань запобігання корупції пропонують анулювати реєстрацію політичної партії за неподання вчасно звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Про це заявила голова НАЗК Наталія Корчак, передає прес-служба відомства.

"На сьогодні в Україні зареєстровано 352 політичні партії, проте звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру надходять не від всіх. В середньому 80-100 партій перебувають поза політичним процесом, є партіями-невидимками", – розповіла вона.

За її словами, наразі необхідно вирішити проблему створених та зареєстрованих партій, які не здають звіти про майно, не провадять політичну діяльність і не несуть жодної відповідальності за неподання звітності.

Зазначається, що НАЗК пропонує додати до статті 24 "Анулювання реєстрації" Закону України "Про політичні партії в Україні" вимогу, відповідно до якої підставою для анулювання реєстраційного свідоцтва партії може бути неподання нею двічі протягом календарного року звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру до НАЗК.

При цьому орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва.

У НАЗК також пояснили, що, відповідно до законодавства, політична партія щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов’язана подати до НАЗК звіт про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового а також оприлюднювати такий звіт на своєму офіційному веб-сайті.

Раніше в НАЗК повідомляли, що підготували законопроект про внесення змін до ЗУ "Про політичні партії в Україні", у якому пропонує обмежити здійснення внесків на підтримку політичних партій.