НАЗК погрожує скасовувати реєстрацію партій, якщо не буде звітів

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Четвер, 15 лютого 2018, 15:19

В Національному агентстві з питань запобігання корупції пропонують анулювати реєстрацію політичної партії за неподання вчасно звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Про це  заявила  голова НАЗК Наталія Корчак, передає прес-служба відомства.

"На сьогодні в Україні зареєстровано 352 політичні партії, проте  звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру  надходять не від всіх. В середньому 80-100 партій  перебувають поза політичним процесом, є партіями-невидимками", – розповіла вона.

За її словами, наразі необхідно вирішити проблему створених та зареєстрованих партій, які не здають звіти про майно, не провадять політичну діяльність і не несуть жодної відповідальності за неподання звітності.

Зазначається, що НАЗК пропонує додати до статті 24  "Анулювання реєстрації" Закону України "Про політичні партії в Україні" вимогу, відповідно до якої  підставою для анулювання реєстраційного свідоцтва партії може бути  неподання нею двічі протягом календарного року звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру до НАЗК.

При цьому орган,  який  зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва.

У НАЗК також пояснили, що, відповідно до законодавства, політична  партія  щоквартально,  не пізніше ніж на сороковий день  після  закінчення  звітного  кварталу, зобов’язана подати до НАЗК звіт про  майно,  доходи,  витрати  і  зобов’язання фінансового  а також оприлюднювати такий  звіт  на  своєму  офіційному веб-сайті.

Раніше в НАЗК повідомляли, що підготували законопроект про внесення змін до ЗУ "Про політичні партії в Україні", у якому пропонує обмежити здійснення внесків на підтримку політичних партій.

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