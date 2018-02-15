Бойовики провели 6 обстрілів, загинув боєць – штаб АТО

В зоні проведення антитерористичної операції в четвер загинув український військовий.



Про це йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 15 лютого.

Загалом, від початку доби було зафіксовано 6 прицільних обстрілів підрозділами російсько-окупаційних угрупувань позицій сил АТО.

"Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України", – йдеться в повідомленні штабу.

Зазначається, що на луганському напрямку ворог неодноразово вів вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП поблизу Луганського.

На донецькому напрямку противник застосував міномети калібру 120-мм та 82-мм біля Павлополя і Чермалика на Приазов’ї.

У цьому ж районі бойовики вели вогонь із озброєння БМП по оборонцях Водяного. Окрім того, з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї незаконні збройні формування обстрілювали опорні пункти Збройних Сил України неподалік Тарамчука.

