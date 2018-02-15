Боевики провели 6 обстрелов, погиб боец – штаб АТО

В зоне проведения антитеррористической операции в четверг погиб украинский военный.



Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 15 февраля.



В общем, с начала суток было зафиксировано 6 прицельных обстрелов подразделениями российско-оккупационных группировок позиций сил АТО.



"В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий. Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины", – говорится в сообщении штаба.



Отмечается, что на луганском направлении враг неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП вблизи Луганского.



На донецком направлении противник применил минометы калибра 120-мм и 82-мм возле Павлополя и Чермалыка на Приазовье.



В этом же районе боевики вели огонь из вооружения БМП по защитникам Водяного. Кроме того, из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты Вооруженных Сил Украины неподалеку от Тарамчука.