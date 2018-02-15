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Росія відпрацювала запуск крилатих ракет по Україні

Четвер, 15 лютого 2018, 18:03
Росія відпрацювала запуск крилатих ракет по Україні

Військова авіація РФ здійснила у четвер умовні запуски крилатих ракет у бік України.

Про це повідомляє у Facebook командування Повітряних сил України.

За даними військових, 15 лютого під час проведення тренувань з протиповітряної оборони Повітряні сили ЗСУ зафіксували активізацію авіації Повітряно-космічних сил Росії вздовж східного повітряного кордону України.

Повідомляється, що винищувачі та бомбардувальники країни-агресора здійснювали вильоти з аеродромів Курськ, Міллерово, Гвардійське та Саки з максимальним наближенням до державного кордону України та лінії розмежування.

"Група стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 у супроводі пари винищувачів Су-30 РФ здійснили проліт у повітряному просторі АР Крим та відпрацювали умовні пуски крилатих ракет у напрямку материкової частини України", - йдеться в повідомленні.

Українська правда

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Теми: РосіяЗбройні силиарміяавіа
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