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Россия отработала запуск крылатых ракет по Украине

Четверг, 15 февраля 2018, 18:03
Россия отработала запуск крылатых ракет по Украине

Военная авиация РФ провела в четверг условные пуски крылатых ракет в сторону Украины.

Об этом сообщает в Facebook командование Воздушных сил Украины.

По данным военных, 15 февраля во время проведения тренировок по противовоздушной обороне Воздушные силы ВСУ зафиксировали активизацию авиации Воздушно-космических сил России вдоль восточной воздушной границы Украины.

Сообщается, что истребители и бомбардировщики страны-агрессора осуществляли вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения.

"Группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществили пролет в воздушном пространстве АР Крым и отработали условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: РосcияВооруженные силыармияавиа
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