Брейвік вперше заявив про каяття у вбивстві 77 осіб

Норвезький терорист Андерс Брейвік, який скоїв у 2011 році подвійний теракт, вперше заявив про каяття у вбивстві 77 осіб.

Про це він написав у листі адміністрації в'язниці, пише газета Verdens Gang.

У листі, адресованому тюремній адміністрації, терорист заявляє про відмову від "фашистської, націонал-соціалістичної та етнонаціоналістичної ідеологій" і тепер він шкодує про вбивство 77 осіб і розстріл учасників молодіжного літнього табору на острові Утойя.

Як зазначає газета, цей лист був написаний відразу ж після того, як в березні минулого року року апеляційний суд в Норвегії відхилив його скаргу про порушення прав людини.

Перед цим, в січні 2017 року, Брейвік заявляв, що через повну ізоляцію у в'язниці він став ще більш радикальним у своїх правих поглядах. На початку засідання апеляційного суду Брейвік підняв руку в нацистському вітанні.

Влітку 2017 року Верховний суд Норвегії відмовився розглядати апеляцію з вимогою визнати, що Брейвіка утримують у в'язниці з порушенням прав людини.

Як відомо, Андерс Брейвік є організатором і виконавцем теракту в Осло в 2011 році, в результаті якого загинули 77 осіб, а 151 отримали поранення.

У 2012 році Брейвіка засудили до 21 року позбавлення волі з правом продовження тюремного терміну необмежену кількість разів.