Брейвик впервые заявил о раскаянии в убийстве 77 человек

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Пятница, 16 февраля 2018, 03:29

Норвежский террорист Андерс Брейвик, совершивший в 2011 году двойной теракт  впервые заявил о раскаянии в убийстве 77 человек.

Об этом он написал в письме администрации тюрьмы, пишет газета Verdens Gang.

В письме, адресованном тюремной администрации, террорист заявляет об отказе от "фашистской, национал-социалистической и этнонационалистической идеологий" и теперь он сожалеет об убийстве 77 человек и расстреле участников молодежного летнего лагеря на острове Утойя.

Как отмечает газета, это письмо было написано  сразу же после того, как в марте прошлого года года апелляционный суд в Норвегии отклонил его  жалобу о нарушении прав человека.

Перед этим, в январе 2017 года, Брейвик заявлял, что из-за полной изоляции в тюрьме он стал еще более радикальным в своих правых взглядах. В начале заседания апелляционного суда Брейвик, поднял руку в нацистском приветствии.

Летом 2017 года Верховный суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию  с требованием признать, что Брейвика удерживают в тюрьме с нарушением прав человека.

Как известно, Андерс Брейвик является организатором и исполнителем теракта в Осло в 2011 году, в результате которого погибли 77 человек, а 151 получили ранения.

В 2012 году Брейвика приговорили к 21 годам лишения свободы с правом продления тюремного срока неограниченное количество раз.

Темы: терроризм Норвегия
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