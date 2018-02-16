Дуда просить суд перевірити статті про українських націоналістів у законі про ІНП

Президент Польщі Анджей Дуда подав до Конституційного суду звернення з проханням перевірити на відповідність Конституції статті закону про Інститут національної пам'яті, що містять згадку про "українських націоналістів" і слова "Східна Малопольща".

Відповідний позов опублікований на сайті суду, пише ZN.ua.

"Цьому закону також закидається невідповідність: ...2) статті 1. п. 1 у частині, що стосується слів "українських націоналістів", і статті 2а у частині, що стосується слів "українські націоналісти", а також слів "Східної Малопольщі" статтям 2 та 42 п. 1 Конституції у зв'язку зі статтею 31 п. 3 Конституції", - йдеться в описі до справи.

Зазначимо, що ст. 2 Конституції РП говорить про те, що Польща є демократичною країною, яка забезпечує виконання принципів соціальної справедливості. У ст. 42, п.1 визначається, хто у Польщі підлягає кримінальній відповідальності, а ст. 31, п. 3 Конституції передбачає обмеження щодо користування конституційними свободами людини і визначає, коли такі обмеження можуть наступити.

Раніше глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що Конституційний суд Польщі може взяти до уваги побоювання українців щодо закону і дещо змінити його.

6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів. Водночас він направив закон до Конституційного суду на перевірку.

Закон серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Україна раніше закликала польського президента не підписувати ухвалені парламентом зміни.

Більше про конфлікт читайте на сайті "Європравди": "За що хочуть карати українців: деталі та наслідки скандального польського закону".