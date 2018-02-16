Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дуда просить суд перевірити статті про українських націоналістів у законі про ІНП

П'ятниця, 16 лютого 2018, 05:00
Дуда просить суд перевірити статті про українських націоналістів у законі про ІНП

Президент Польщі Анджей Дуда подав до Конституційного суду звернення з проханням перевірити на відповідність Конституції статті закону про Інститут національної пам'яті, що містять згадку про "українських націоналістів" і слова "Східна Малопольща".

Відповідний позов опублікований на сайті суду, пише ZN.ua.

"Цьому закону також закидається невідповідність: ...2) статті 1. п. 1 у частині, що стосується слів "українських націоналістів", і статті 2а у частині, що стосується слів "українські націоналісти", а також слів "Східної Малопольщі" статтям 2 та 42 п. 1 Конституції у зв'язку зі статтею 31 п. 3 Конституції", - йдеться в описі до справи.

Зазначимо, що ст. 2 Конституції РП говорить про те, що Польща є демократичною країною, яка забезпечує виконання принципів соціальної справедливості. У ст. 42, п.1 визначається, хто у Польщі підлягає кримінальній відповідальності, а ст. 31, п. 3 Конституції передбачає обмеження щодо користування конституційними свободами людини і визначає, коли такі обмеження можуть наступити. 

Раніше глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що Конституційний суд Польщі може взяти до уваги побоювання українців щодо закону і дещо змінити його.

6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів. Водночас він направив закон до Конституційного суду на перевірку. 

Закон серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Україна раніше закликала польського президента не підписувати ухвалені парламентом зміни.

Більше про конфлікт читайте на сайті "Європравди": "За що хочуть карати українців: деталі та наслідки скандального польського закону".

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщаісторія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Польща
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Прем’єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
Глава МЗС Польщі обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар Росії по ЗАЕС
Останні новини
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:30
На MonoBank здійснюють масовану DDoS-атаку: запевняють, що все під контролем
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
Усі новини...
Реклама: