Дуда просит суд проверить статьи об украинских националистах в законе об ИНП

Президент Польши Дуда подал в Конституционный суд обращение с просьбой проверить на соответствие Конституции статьи закона об Институте национальной памяти, которые содержат упоминание об "украинских националистах" и слова "Восточная Малопольша".

Соответствующий иск опубликован на сайте суда, пишет ZN.ua.

"Этому закону также вменяется несоответствие ... 2) статьи 1 п. 1 в части, касающейся слов "украинских националистов", и статьи 2а в части, касающейся слов "украинские националисты", а также слов "Восточной Малопольши" статьям 2 и 42 п. 1 Конституции в связи со статьей 31 п. 3 Конституции", - говорится в описании к делу.

Отметим, что ст. 2 Конституции РП говорит о том, что Польша является демократической страной, которая обеспечивает выполнение принципов социальной справедливости. В ст. 42, п.1 определяется, кто в Польше подлежит уголовной ответственности, а ст. 31, п. 3 Конституции предусматривает ограничения относительно пользования конституционными свободами человека и определяет, когда такие ограничения могут наступить.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Конституционный суд Польши может принять во внимание опасения украинцев относительно закона и несколько изменить его.

6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти Польши, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов. В то же время он направил закон в Конституционный суд на проверку.

Закон среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Украина ранее призвала польского президента не подписывать принятые парламентом изменения.

Больше о конфликте читайте на сайте "Европравды": "За что хотят наказывать украинцев: детали и последствия скандального польского закона".