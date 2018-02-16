Доба в АТО: Бойовики застосовують артилерію, 1 боєць ЗСУ загинув

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П'ятниця, 16 лютого 2018, 07:42

Минулої доби зафіксовано 10 прицільних обстрілів позицій сил АТО. Унаслідок ворожого вогню загинув один український військовослужбовець, ще один отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

15 лютого російсько-окупаційні війська інтенсивно використовували заборонені Мінськими угодами зразки озброєння – крупнокаліберні артилерійські системи та важкі міномети.

На Луганському напрямку ворог неодноразово вів вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП біля Луганського.

На Донецькому напрямку епіцентром вогневої напруги стала приморська ділянка оборони. Зокрема, противник активізувався неподалік Водяного. Поблизу цього прифронтового населеного пункту незаконні збройні формування застосували артилерійські установки калібру 122 мм та 120-мм міномети.

Тут же ворог вів вогонь з гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП. З мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали опорні пункти ЗСУ довкола Павлополя, Чермалика і Широкіного.

Окрім того, міномети калібру 82-мм та гранатомети російські найманці застосували по укріпленнях біля Тарамчука і шахти Бутівка.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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