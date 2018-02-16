Сутки в АТО Боевики применяют артиллерию, 1 боец ​​ВСУ погиб

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Пятница, 16 февраля 2018, 07:42

За прошедшие сутки зафиксировано 10 прицельных обстрелов позиций сил АТО. В результате вражеского огня  погиб один украинский военнослужащий, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

15 февраля российско-оккупационные войска интенсивно использовали запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения - крупнокалиберные артиллерийские системы и тяжелые минометы.

На Луганском направлении враг неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП возле Луганского.

На Донецком направлении эпицентром огневой напряжения стал приморский участок обороны. В частности, противник активизировался неподалеку Водяного. Вблизи этого прифронтового населенного пункта незаконные вооруженные формирования применили артиллерийские установки калибра 122 мм и 120-мм минометы.

Здесь же враг вел огонь из гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП. Из минометов различных калибров захватчики обстреливали опорные пункты ВСУ около Павлополя, Чермалыка и Широкиного.

Кроме того, минометы калибра 82-мм и гранатометы российские наемники применили по укреплениям у Тарамчука и шахты Бутовка.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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