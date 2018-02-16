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Директора "Еліта-центру" затримали за вимагання $50 тисяч

П'ятниця, 16 лютого 2018, 12:55

Правоохоронці затримали директора ТОВ "Еліта центр" за підозрою у вимаганні $50 тисяч хабара.

Про це повідомляє прокуратура Києва у Facebook.

"Встановлено, що директор ТОВ "Еліта центр", діючи у змові з керівником ТОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "ПСП ЛТД", вимагав 50 тисяч доларів від власника квартири у новобудові "Еліта центр" за припинення майнового спору щодо визнання права власності на це житло", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники за цю суму пропонували допомогти у вирішенні питання щодо не відкриття проти власника квартири цивільних справ та відкликати існуючі позови щодо права власності на це житло, яке вони самі ж продали кільком покупцям.

Директора ТОВ "Еліта центр" затримали 15 лютого за місцем проживання, а його спільника – під будівлею Оболонського райсуду столиці одразу після одержання зазначених грошових коштів.

Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.368-3 (Підкуп службової особи за попередньою змовою) КК України.

"Підозрюваним готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають", - підсумували у прокуратурі.

Українська правда

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Теми: прокуратурахабарнерухомість
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