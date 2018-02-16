В ОБСЄ розповіли про найгірший день на Донбасі за останній рік

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, що 7 лютого на Донбасі було зафіксовано понад 3 тисячі випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це він сказав під час брифінгу 16 лютого.

За його словами, це був найгірший день на Донбасі з березня 2017 року.

"Стрибки агресії були разючими, зокрема, у Луганській області. Наприклад, у понеділок ми не зафіксували жодного випадку порушення режиму припинення вогню. Однак до середи наші спостерігачі стали свідками різкого сплеску агресії", - розповів Хуг.

Він додав, що 7 лютого представники місії зафіксували понад 3 тисячі порушень, в тому числі, понад тисячу разів використовувалось заборонене мінськими угодами важке озброєння, зокрема, реактивні системи залпового вогню.

"Цей день став найгіршим з березня 2017 року", - заявив Хуг.

Представник місії також підтвердив інформацію про те, що військові збройних сил взяли під контроль селище Новоолександрівка що на Луганщині.

"Спостерігачі встановили, що ЗСУ просунулися вперед на захід Луганської області до селища Новоолександрівка. Представники СММ ОБСЄ були у цьому селі, де бачили українських військових", - зазначив він.

Також Хуг розповів про нові напади на беспілотники ОБСЄ та перешкоджання в діяльності та зазначив, що "ситуація на лінії зіткнення залишається непередбачуваною".