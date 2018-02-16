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Глава МЗС Угорщини: Україна почала "міжнародну кампанію брехні"

П'ятниця, 16 лютого 2018, 15:56

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна не запрошувала закарпатських угорців на консультації щодо мови освіти і звинуватив у початку "міжнародної кампанії брехні".

Про це йдеться у повідомленні на сайті  угорського уряду.

"Україна, яка прагне досягти європейської інтеграції, нещодавно серйозно порушила міжнародні закони про захист меншин, дотримання яких також суворо вимагається Європейським Союзом", - сказав Сіярто.

Міністр заявив, що Україна "розпочала міжнародну кампанію брехні проти Угорщини та закарпатських угорців", пояснивши, що "закарпатські угорці не брали участь у нараді з українським урядом у Києві, де відбулися переговори щодо Закону України про освіту відповідно до вимоги Венеціанської комісії ".

Він також заявив, представників угорської меншини не запросили на обговорення нового законопроекту, що базується на вже прийнятому законі, і якщо б вони брали участь у цій зустрічі, "то вказали б на всі наміри і цілі прийнятого Закон про освіту, який грубо порушують міжнародне право та права закарпатських угорців, і який Європейський Союз та Венеціанська Комісія попросили Україну внести зміни".

"Угорщина закликає Україну призупинити виконання Закону про освіту, а не проводити міжнародну кампанію брехні, поки не дійде до угоди з закарпатськими угорцями про всі деталі", - сказав Сіярто, додавши, що" Україна повинна нарешті розпочати переговори з закарпатськими угорцями".

Нагадаємо, міністр освіти Лілія Гриневич 14 лютого заявила, що представники угорської меншини повідомили, що не братимуть участі у консультаціях щодо мови освіти.

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Европейська правда

Теми: УгорщинаМЗС
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