Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Венгрии: Украина начала "международную кампанию лжи"

Пятница, 16 февраля 2018, 15:56

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не приглашала закарпатских венгров на консультации по языку образования, и обвинил Киев в начале "международной кампании лжи".

Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.

"Украина, которая стремится достичь европейской интеграции, недавно серьезно нарушила международные законы о защите меньшинств, соблюдение которых также строго требуется Европейским Союзом", - сказал Сийярто.

Министр заявил, что Украина "начала международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров", пояснив, что "закарпатские венгры не участвовали в совещании с украинским правительством в Киеве, где состоялись переговоры по Закону Украины об образовании в соответствии с требованием Венецианской комиссии".

Он также заявил, представителей венгерского меньшинства не пригласили на обсуждение нового законопроекта, основанного на уже принятом законе, и если бы они принимали участие в этой встрече, "то указали бы на все намерения и цели принятого Закона об образовании, который грубо нарушает международное право и права закарпатских венгров и в который Европейский Союз и Венецианская комиссия попросили Украину внести изменения".

"Венгрия призывает Украину приостановить выполнение Закона об образовании, а не проводить международную кампанию лжи, пока не дойдет до соглашения с закарпатскими венграми обо всех деталях", - сказал Сийярто, добавив, что "Украина должна наконец начать переговоры с закарпатскими венграми".

Европейская правда

Темы: ВенгрияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
Венгрия
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
ЕС указал на недостатки с верховенством права в Польше и Венгрии
Венгрия приняла российского министра, хочет "держать каналы связи открытыми"
Последние новости
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: