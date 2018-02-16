Глава МИД Венгрии: Украина начала "международную кампанию лжи"

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Пятница, 16 февраля 2018, 16:56

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не приглашала закарпатских венгров на консультации по языку образования, и обвинил Киев в начале "международной кампании лжи".

Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.

"Украина, которая стремится достичь европейской интеграции, недавно серьезно нарушила международные законы о защите меньшинств, соблюдение которых также строго требуется Европейским Союзом", - сказал Сийярто.

Министр заявил, что Украина "начала международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров", пояснив, что "закарпатские венгры не участвовали в совещании с украинским правительством в Киеве, где состоялись переговоры по Закону Украины об образовании в соответствии с требованием Венецианской комиссии".

Он также заявил, представителей венгерского меньшинства не пригласили на обсуждение нового законопроекта, основанного на уже принятом законе, и если бы они принимали участие в этой встрече, "то указали бы на все намерения и цели принятого Закона об образовании, который грубо нарушает международное право и права закарпатских венгров и в который Европейский Союз и Венецианская комиссия попросили Украину внести изменения".

"Венгрия призывает Украину приостановить выполнение Закона об образовании, а не проводить международную кампанию лжи, пока не дойдет до соглашения с закарпатскими венграми обо всех деталях", - сказал Сийярто, добавив, что "Украина должна наконец начать переговоры с закарпатскими венграми".

Европейская правда

Темы: Венгрия МИД
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