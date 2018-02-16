Вбивство начальника УДО Києва: прокуратура просить впізнати підозрюваного

Прокуратура просить допомогти ідентифікувати особу, яка може бути причетна до вбивства співробітника Управління державної охорони.

Про це повідомляє 16 лютого прес-служба столичної прокуратури.

21 вересня 2017 року на зупинці громадського транспорту "Чорнобильська", в районі будинку № 16/80 по вулиці Ірпінська Святошинського району Києва знайшли мертвим начальника відділення Управління державної охорони в місті Києві.

Правоохоронці зазначають, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до смерті співробітника УДО може бути причетна особа, яка зображена на фотографії.

Прокуратура звертається до громадськості та представників ЗМІ з проханням допомогти ідентифікувати вказану особу.

Номери телефонів для звернень можна дізнатися тут.