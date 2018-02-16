Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Убийство начальника УГО Киева: прокуратура просит опознать подозреваемого

Пятница, 16 февраля 2018, 16:30

Прокуратура просит помочь идентифицировать лицо, которое может быть причастно к убийству сотрудника Управления государственной охраны.

Об этом сообщает 16 февраля пресс-служба столичной прокуратуры.

21 сентября 2017 года на остановке общественного транспорта "Чернобыльская", в районе дома № 16/80 по улице Ирпенская Святошинского района Киева нашли мертвым начальника отделения Управления государственной охраны в городе Киеве.

Правоохранители отмечают, что в ходе проведения следственных (розыскных) действий установлено, что к смерти сотрудника УГО может быть причастно лицо, изображенное на фотографии.

 

Прокуратура обращается к общественности и представителям СМИ с просьбой помочь идентифицировать указанное лицо.

Номера телефонов для обращений можно узнать здесь.

Украинская правда
Темы: криминалКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
криминал
В Киеве вынесли приговор мужчине, который в течение трех лет насиловал дочерей своей сожительницы
В Одесской области браконьеры убили краснокнижную белугу весом 124 кг
Пицца помогла арестовать серийного убийцу спустя десятилетия после совершения преступления в США
Последние новости
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: