Убийство начальника УГО Киева: прокуратура просит опознать подозреваемого

Прокуратура просит помочь идентифицировать лицо, которое может быть причастно к убийству сотрудника Управления государственной охраны.



Об этом сообщает 16 февраля пресс-служба столичной прокуратуры.



21 сентября 2017 года на остановке общественного транспорта "Чернобыльская", в районе дома № 16/80 по улице Ирпенская Святошинского района Киева нашли мертвым начальника отделения Управления государственной охраны в городе Киеве.



Правоохранители отмечают, что в ходе проведения следственных (розыскных) действий установлено, что к смерти сотрудника УГО может быть причастно лицо, изображенное на фотографии.



Прокуратура обращается к общественности и представителям СМИ с просьбой помочь идентифицировать указанное лицо.



Номера телефонов для обращений можно узнать здесь.