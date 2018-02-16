Убийство начальника УГО Киева: прокуратура просит опознать подозреваемого

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Пятница, 16 февраля 2018, 17:30

Прокуратура просит помочь идентифицировать лицо, которое может быть причастно к убийству сотрудника Управления государственной охраны.

Об этом сообщает 16 февраля пресс-служба столичной прокуратуры.

21 сентября 2017 года на остановке общественного транспорта "Чернобыльская", в районе дома № 16/80 по улице Ирпенская Святошинского района Киева нашли мертвым начальника отделения Управления государственной охраны в городе Киеве.

Правоохранители отмечают, что в ходе проведения следственных (розыскных) действий установлено, что к смерти сотрудника УГО может быть причастно лицо, изображенное на фотографии.

 

Прокуратура обращается к общественности и представителям СМИ с просьбой помочь идентифицировать указанное лицо.

Номера телефонов для обращений можно узнать здесь.

Украинская правда
Темы: криминал Киев
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