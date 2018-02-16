Бойовики 6 разів обстріляли позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів

Від початку доби бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військових у зоні АТО, ніхто із захисників не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 16 лютого 2018 року.

Зазначається, що впродовж дня бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів різних калібрів.

"На Луганському напрямку противник неодноразово вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів по наших опорних пунктах неподалік Луганського", - йдеться у повідомленні.

Крім того, бойовики обстрілювали з гранатометів та великокаліберних кулеметів оборонців Залізного.

"На Донецькому напрямку загарбники, зі стрілецької зброї включно з кулеметами, порушували перемир’я біля Тарамчука", - розповідають у штабі.