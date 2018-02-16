Боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов

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Пятница, 16 февраля 2018, 18:30

С начала суток боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО, никто из защитников не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 16 февраля 2018 года.

Отмечается, что в течение дня боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов различных калибров.

"На Луганском направлении противник неоднократно вел огонь из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов по нашим опорным пунктам неподалеку Луганского", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов защитников Железного.

"На Донецком направлении захватчики, из стрелкового оружия включая пулеметы, нарушали перемирие возле Тарамчука", - рассказывают в штабе.

Украинская правда
Темы: Донбасс война АТО Росcия
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