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У Києві ДТП за участі двох маршруток: щонайменше 12 постраждалих

П'ятниця, 16 лютого 2018, 17:52
У Києві ДТП за участі двох маршруток: щонайменше 12 постраждалих

У Києві щонайменше 12 осіб постраждали в наслідок ДТП за участі двох маршруток.

Про це Українській правді повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"За попередньою інформацією, щонайменше 12 осіб зазнали травм різного ступеня важкості. Зокрема, двоє у важкому стані", - сказав він.

Речник додав, що десятьом особам надали медичну допомогу на місці.

 
фото: поліція
 
фото: поліція

За його словами, обидві маршрутки рухалися в попутному напрямку. Потім, імовірно, один із водіїв підрізав іншого – і автобус зіткнувся з електроопорою, інший транспортний засіб виїхав на тротуар і вдарився в дерево.

Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.

Українська правда

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Теми: ДТПКиїв
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