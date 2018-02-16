У Києві ДТП за участі двох маршруток: щонайменше 12 постраждалих
У Києві щонайменше 12 осіб постраждали в наслідок ДТП за участі двох маршруток.
Про це Українській правді повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.
"За попередньою інформацією, щонайменше 12 осіб зазнали травм різного ступеня важкості. Зокрема, двоє у важкому стані", - сказав він.
Речник додав, що десятьом особам надали медичну допомогу на місці.
За його словами, обидві маршрутки рухалися в попутному напрямку. Потім, імовірно, один із водіїв підрізав іншого – і автобус зіткнувся з електроопорою, інший транспортний засіб виїхав на тротуар і вдарився в дерево.
Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.
Українська правда