В Киеве ДТП с участием двух маршруток: не менее 12 пострадавших

В Киеве по меньшей мере 12 человек пострадали в результате ДТП с участием двух маршруток.



Об этом Украинской правде сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.



"По предварительной информации, по меньшей мере 12 человек получили травмы различной степени тяжести. В частности, двое в тяжелом состоянии", - сказал он.



Пресс-секретарь добавил, что десяти людям оказали медицинскую помощь на месте.

По его словам, обе маршрутки двигались в попутном направлении. Затем, вероятно, один из водителей подрезал другой - и автобус столкнулся с электроопорой, другое транспортное средство выехал на тротуар и врезалось в дерево.



Информация о пострадавших уточняется. На месте работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи.



Украинская правда