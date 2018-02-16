В Киеве ДТП с участием двух маршруток: не менее 12 пострадавших
В Киеве по меньшей мере 12 человек пострадали в результате ДТП с участием двух маршруток.
Об этом Украинской правде сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
"По предварительной информации, по меньшей мере 12 человек получили травмы различной степени тяжести. В частности, двое в тяжелом состоянии", - сказал он.
Пресс-секретарь добавил, что десяти людям оказали медицинскую помощь на месте.
По его словам, обе маршрутки двигались в попутном направлении. Затем, вероятно, один из водителей подрезал другой - и автобус столкнулся с электроопорой, другое транспортное средство выехал на тротуар и врезалось в дерево.
Информация о пострадавших уточняется. На месте работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи.
Украинская правда