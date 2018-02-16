В Киеве ДТП с участием двух маршруток: не менее 12 пострадавших

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Пятница, 16 февраля 2018, 18:52

В Киеве по меньшей мере 12 человек пострадали в результате ДТП с участием двух маршруток.

Об этом Украинской правде сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"По предварительной информации, по меньшей мере 12 человек получили травмы различной степени тяжести. В частности, двое в тяжелом состоянии", - сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что десяти людям оказали медицинскую помощь на месте.

 
 

По его словам, обе маршрутки двигались в попутном направлении. Затем, вероятно, один из водителей подрезал другой - и автобус столкнулся с электроопорой, другое транспортное средство выехал на тротуар и врезалось в дерево.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи.

Украинская правда

Темы: ДТП Киев
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