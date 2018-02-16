19-річний Гераскевич встановив найкращий результат українців у Пхьончхані

19-річний українець Владислав Гераскевич зайняв дванадцяте місце в скелетоні (швидкісний спуск на санях - прим УП) на зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані.

Цей результат Гераскевича залишається найкращим для українців на ОІ-2018. У гірському слаломі українка Ольга Книш зайняла 45-те місце.

В гірських лижах в слаломі Іван Ковбаснюк не зумів завершити змагання.

Фото:ua.tribuna.com Владислав Гераскевич

У лижних гонках у чоловіків на 15 км Олексій Красовський та Андрій Орлик фінішували на 85-му та 87-му місцях відповідно.

Серед лідерів у медальному заліку змін не відбулося. З 15 нагородами (9-2-4) лідирує команда Німеччини. Варто зазначити, що це єдиний день після початку Олімпіади, в якому німецькі спортсмени не виграли жодної нагороди.

На другій позиції з 19 медалями (6-8-5) розташувалася збірна Норвегії та третіми йдуть Нідерланди - 13 (6-5-2).

17 лютого, у Пхьончхані буде розіграно вісім комлектів медалей. У цей день пройде гонка в біатлоні в мас-старті, де Україну представлять сестри Семеренко.