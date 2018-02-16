Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

19-річний Гераскевич встановив найкращий результат українців у Пхьончхані

П'ятниця, 16 лютого 2018, 18:02

19-річний українець Владислав Гераскевич зайняв дванадцяте місце в скелетоні (швидкісний спуск на санях - прим УП) на зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані.

Цей результат Гераскевича залишається найкращим для українців на ОІ-2018. У гірському слаломі українка Ольга Книш зайняла 45-те місце.

В гірських лижах в слаломі Іван Ковбаснюк не зумів завершити змагання.

 
Фото:ua.tribuna.com
Владислав Гераскевич

У лижних гонках у чоловіків на 15 км Олексій Красовський та Андрій Орлик фінішували на 85-му та 87-му місцях відповідно.

Серед лідерів у медальному заліку змін не відбулося. З 15 нагородами (9-2-4) лідирує команда Німеччини. Варто зазначити, що це єдиний день після початку Олімпіади, в якому німецькі спортсмени не виграли жодної нагороди.

На другій позиції з 19 медалями (6-8-5) розташувалася збірна Норвегії та третіми йдуть Нідерланди - 13 (6-5-2).

17 лютого, у Пхьончхані буде розіграно вісім комлектів медалей. У цей день пройде гонка в біатлоні в мас-старті, де Україну представлять сестри Семеренко.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОлімпіадаУкраїнаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Олімпіада
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет став на бік агресора: як відновити справедливість
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
Останні новини
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:30
На MonoBank здійснюють масовану DDoS-атаку: запевняють, що все під контролем
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
Усі новини...
Реклама: