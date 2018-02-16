19-летний Гераскевич установил лучший результат украинский в Пхенчхане

19-летний украинец Владислав Гераскевич занял двенадцатое место в скелетоне (скоростной спуск на санях - прим УП) на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.



Этот результат Гераскевич остается лучшим для украинцев на ОИ-2018. В горном слаломе украинка Ольга Кныш заняла 45-е место.



В горных лыжах в слаломе Иван Ковбаснюк не сумел завершить соревнования.



В лыжных гонках у мужчин на 15 км Алексей Красовский и Андрей Орлик финишировали на 85-м и 87-м местах соответственно.

Владислав Гераскевич Фото: ua.tribuna.com

Среди лидеров в медальном зачете изменений не произошло. С 15 наградами (9-2-4) лидирует команда Германии. Стоит отметить, что это единственный день после начала Олимпиады, в котором немецкие спортсмены не выиграли ни одной награды.



На второй позиции с 19 медалями (6-8-5) расположилась сборная Норвегии и третьими идут Нидерланды - 13 (6-5-2).



17 февраля, в Пхенчхан будет разыграно восемь комлектов медалей. В этот день пройдет гонка в биатлоне в масс-старте, где Украину представят сестры Семеренко.