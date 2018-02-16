Порошенко заявив, що майже 6% ВВП України витрачається на безпеку і оборону

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П'ятниця, 16 лютого 2018, 20:18

Президент України Петро Порошенко заявив, що майже 6% валового внутрішнього продукту в Україні витрачається на посилення обороноздатності держави.

Про це він розповів під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

"Прогрес України був би неможливий без допомоги наших партнерів. Ви примножуєте наші досягнення на шляху реформ шляхом таких ініціатив, як європейський план для України. І зміцнюєте обороноздатність України. Зараз ми направляємо майже 6% нашого ВВП на сектор безпеки та оборони", - розповів президент.

Він зауважив, що Україна не претендує на території сусідів, а захищає свою землю.

"Посилення оборонного потенціалу збільшить ціну російської агресії. Перед лицем такого стримуючого фактора Москва двічі подумає перш ніж почати нові військові дії", - стверджує Порошенко.

Українська правда
Теми: Порошенко Росія АТО Донбас
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