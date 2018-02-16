Порошенко заявил, что почти 6% ВВП Украины тратится на безопасность и оборону

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что почти 6% валового внутреннего продукта в Украине тратится на усиление обороноспособности государства.

Об этом он рассказал во время выступления на Мюнхенской конференции о сфере безопасности.

"Прогресс Украины был бы невозможен без помощи наших партнеров. Вы умножаете наши достижения на пути реформ путем таких инициатив, как европейский план для Украины. И укрепляете обороноспособность Украины. Сейчас мы направляем почти 6% нашего ВВП на сектор безопасности и обороны", - рассказал президент.

Он отметил, что Украина не претендует на территории соседей, а защищает свою землю.

"Усиление оборонного потенциала увеличит цену российской агрессии. Перед лицом такого сдерживающего фактора Москва дважды подумает прежде чем начать новые военные действия", - утверждает Порошенко.