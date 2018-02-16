США обвинили 13 сотрудников "фабрики троллей" во вмешательстве в американские выборы

Специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в "фабрике троллей", и еще 3 организаций во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Об этом сообщается в документе, который опубликовали на сайте министерства юстиции США.

В списке значатся:

Евгений Пригожин

Михаил Быстров

Михаил Бурчик

Александра Крылова

Сергей Полозов

Анна Богачева

Мария Бовда

Роберт Бовда

Джейхун Асланов

Вадим Подкопаев

Глеб Васильченко

Ирина Каверзина

Владимир Венков

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четверо - в краже личных данных других людей.

Однако отмечается, что ни один из них не находился под стражей.

Кроме россиян, США обвиняет три российские организации - "Агентство интернет-исследований" или "фабрика троллей", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering". Всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

В документе пишут, что обвиняемые россияне и сотрудники организаций массово распространяли критические материалы в интернете о соперниках Дональда Трампа во время праймериз Республиканской партии Марко Рубио и Теда Круза и его оппонентки от демократов Хиллари Клинтон.

Россиянин Евгений Пригожин уже прокомментировал обвинения. Он заявил, что совсем ими не расстроен.

"Американцы очень уязвимые люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я вовсе не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола - пусть видят", - заявил он.

Как известно, сотрудники "Агентства интернет-исследований" или "фабрики троллей из Ольгино" пишут платные комментарии в поддержку российских властей в социальных сетях.

В 2013 году российские журналисты разоблачили их офис в Ольгино - историческом районе Санкт-Петербурга. Позже, по информации журналистов, офис "троллей" переехал в 4-этажное здание по улице Савушкина в Петербурге.