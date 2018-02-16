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"Шахтар" у першому матчі 2018 року розгромив "Чорноморець"

П'ятниця, 16 лютого 2018, 20:38

У стартовому матчі 20 туру української Прем`єр-ліги донецький "Шахтар" у Харкові розгромив одеський "Чорноморець" з рахунком 5:0.

Гра була зроблена "гірниками" ще в першому таймі, коли у ворота одеситів залетіло три м`ячі. На 20-й хвилині Феррейра після виконання стандарту ударом головою відкрив рахунок. Ближче до завершення першого тайму точний удар Марлоса подвоїв рахунок у зустрічі. Через чотири хвилини Феррейра ударом головою робить рахунок 3:0.

У першому таймі гравці "Чорноморця" воротаря "Шахтаря" не турбували.

Вже на старті другого тайму ще один влучний удар від Марлоса і рахунок вже 4:0. Після 70-ї хвилини гості завдали кілька ударів по воротах "Шахтаря", але на місці був Андрій П`ятов.

На 90-й хвилині крапку в цій грі поставив Віктор Коваленко, після удару якого рахунок став 5:0.

Після 20 турів "Шахтар" набрав 45 очок і займає перше місце в турнірній таблиці. У київського "Динамо" 18 ігор і 39 пунктів.

У неділю, 18 лютого, "Динамо" гратиме з "Олімпіком". Також під питанням результат матчу першого кола "Маріуполь" - "Динамо", долю якого нині вирішує Спортивний арбітражний суд в Лозанні.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футболШахтар
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