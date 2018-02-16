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"Шахтер" в первом матче 2018 года разгромил "Черноморца"

Пятница, 16 февраля 2018, 20:38

В стартовом матче 20 тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" в Харькове разгромил одесского "Черноморца" со счетом 5:0.

Игра была сделана "горняками" еще в первом тайме, когда в ворота одесситов залетели три мяча. На 20-й минуте Феррейра после выполнения стандарта ударом головой открыл счет. Ближе к концу первого тайма точный удар Марлоса удвоил счет во встрече. Через четыре минуты Феррейра ударом головой делает счет 3: 0.

В первом тайме игроки "Черноморца" вратаря "Шахтера" не беспокоили.

Уже на старте второго тайма еще один точный удар от Марлоса и счет уже 4: 0. После 70-й минуты гости нанесли несколько ударов по воротам "Шахтера", но на месте был Андрей Пятов.

На 90-й минуте точку в этой игре поставил Виктор Коваленко, после удара которого счет стал 5: 0.

После 20 туров "Шахтер" набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У киевского "Динамо" 18 игр и 39 пунктов.

В воскресенье, 18 февраля, "Динамо" будет играть с "Олимпиком". Также под вопросом результат матча первого круга "Мариуполь" - "Динамо", судьбу которого сейчас решает Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футболШахтер
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