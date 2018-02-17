Порошенко обговорив із генсеком ООН розміщення миротворців на Донбасі

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Субота, 17 лютого 2018, 01:58

Президент України Петро Порошенко у рамках участі в Мюнхенській безпековій конференції обговорив з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем перспективи розміщення миротворців на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Співрозмовники дійшли згоди, що головним завданням майбутньої місії ООН має бути забезпечення повного мирного врегулювання ситуації на Донбасі та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у заяві прес-служби.

Порошенко і Гутерріш висловили стурбованість продовженням погіршення ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

Порошенко також наголосив на необхідності прийняття міжнародною спільнотою додаткових заходів з метою змусити Росію виконувати резолюції ГА ООН 71/205 та 72/190.

Теми: Порошенко ООН Донбас миротворці
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