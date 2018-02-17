Порошенко обсудил с генсеком ООН размещение миротворцев на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с генсеком ООН Антониу Гуттеришем перспективы размещения миротворцев на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Собеседники договорились, что главной задачей будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации на Донбассе и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - говорится в заявлении пресс-слкжбы.

Порошенко и Гутерриш выразили обеспокоенность продолжением ухудшения ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

Порошенко также подчеркнул необходимость принятия международным сообществом дополнительных мер с целью заставить Россию выполнять резолюции ГА ООН 71/205 и 72/190.