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Нардеп Герега має бізнес в Криму і фірму в РФ – "Схеми"

Субота, 17 лютого 2018, 04:20
Гіпермаркет Новацентр К у Севастополі
"Радіо Свобода"

Народний депутат Олександр Герега із дружиною Галиною продовжують вести свій бізнес в анексованому РФ Криму та мають фірму в Московській області.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми".

Відповідно до виписки із реєстру юридичних осіб РФ, у травні 2014 року українські компанії "Нова лінія", "Епіцентр К" і "Торговий дім "Трейдіком "Інко", кінцевими власниками яких є Галина та Олександр Гереги, заснували у місті Пушкіно Московської області компанію ООО "Руслайн Ко".

Фірма "Руслайн Ко" є одним із найбільших платників податку на власність до бюджету анексованого міста Севастополь, йдеться у пояснювальній записці чиновників окупаційної влади до звіту про виконання консолідованого бюджету міста у 2017 році.

У ній компанія "Руслайн Ко" називається одним із основних платників податку на власність до бюджету анексованого міста.

Журналісти підкреслюють: керівництво "Руслайн Ко" активно бере участь у діяльності гіпермаркетів "Новатор К" (ця російська юридична особа почала працювати на місці гіпермаркетів "Епіцентр К" на території півострова).

Зокрема, гендиректор "Руслайн Ко" у 2017 році клопотав про зміну категорії земель на ділянці одного з гіпермаркетів "Новацентр К" у Севастополі на вулиці Відрадній у промислову зону під час обговорення генплану.

"Крім того, російська фірма Герег "Руслайн Ко" ділить один офіс із ООО "Русстрой К", яке на 99% володіє компанією "Новацентр К" (202 приміщення будинку на Тургенєвській, 8 у місті Пушкіно Московської області)", – йдеться у сюжеті "Схем".

Сам Герега у коментарі журналістів спочатку заявив, що йому невідомо про бізнес-діяльність "Епіцентру К" чи афільованих до нього структур у РФ чи Криму, а потім зазначив: "Хто його знає. Може, ми і маємо стосунок до цих компаній, і підпільно працюємо на ворожій території, щоби рано чи пізно розпалити пожежу, яка буде крокувати цими територіями, і ці території також стануть такими ж незалежними, як наша країна".

"На території Росії і Криму українським компаніям просто неможливо працювати", – додав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіябізнес
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