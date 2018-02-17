Нардеп Герега имеет бизнес в Крыму и фирму в РФ – "Схемы"

Народный депутат Александр Герега с женой Галиной продолжают вести свой бизнес в аннексированном РФ Крыму и имеют фирму в Московской области.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

Согласно выписке из реестра юридических лиц РФ, в мае 2014 года украинские компании "Новая линия", "Эпицентр К" и "Торговый дом" Трейдиком "Инко", конечными владельцами которых являются Галина и Александр Герега, основали в городе Пушкино Московской области компанию ООО "Руслайн Ко".

Фирма "Руслайн Ко" является одним из крупнейших налогоплательщиков на собственность в бюджет аннексированного города Севастополь, говорится в пояснительной записке чиновников оккупационной власти к отчету об исполнении консолидированного бюджета города в 2017 году.

В ней компания "Руслайн Ко" называется одним из основных плательщиков налога на собственность в бюджет аннексированного города.

Журналисты подчеркивают: руководство "Руслайн Ко" активно участвует в деятельности гипермаркетов "Новатор К" (это российское юридическое лицо начало работать на месте гипермаркетов "Эпицентр К" на территории полуострова).

В частности, гендиректор "Руслайн Ко" в 2017 году ходатайствовал об изменении категории земель на участке одного из гипермаркетов "Новацентр К" в Севастополе на улице Отрадной в промышленную зону при обсуждении генплана.

"Кроме того, российская фирма Герег "Руслайн Ко"делит один офис с ООО "Русстрой К", которое на 99% владеет компанией "Новацентр К" (202 помещения дома на Тургеневской, 8 в городе Пушкино Московской области)", - говорится в сюжете "Схем".

Сам Герега в комментарии журналистам сначала заявил, что ему неизвестно о бизнес-деятельности "Эпицентра К" или аффилированных с ним структур в РФ или Крыму, а затем сказал: "Кто его знает. Может, мы и имеем отношение к этим компаниям, и подпольно работаем на вражеской территории, чтобы рано или поздно разжечь пожар, который будет шагать этими территориями, и эти территории также станут такими же независимыми, как наша страна".

"На территории России и Крыма украинским компаниям просто невозможно работать", – добавил он.