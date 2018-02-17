Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: 20 обстрілів, 2 поранених

Субота, 17 лютого 2018, 06:10
Доба в АТО: 20 обстрілів, 2 поранених

За минулу добу, 16 лютого, бойовики 20 разів порушили перемир'я - 2 бійці ЗСУ отримали поранення.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Минулої доби російсько-окупаційні війська застосували зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями", - йдеться у звіті.

На Луганському напрямку основна ворожа активність відбулася у районі Світлодарської дуги.

Неодноразово зі 120-ти та 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів і кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах сил АТО довкола Луганського. Біля цього прифронтового населеного пункту обстріли велися близько п’яти годин.

Також у цьому районі противник застосував міномети різних калібрів та цілий арсенал піхотного озброєння на підступах до Світлодарська і Троїцького.

Крім того, з мінометів калібру 82-мм, гранатометів і стрілецької зброї незаконні збройні формування обстрілювали оборонців Кримського.

На інших ділянках противник порушував перемир’я біля Залізного, Малинового і Новоолександрівки.

На Донецькому напрямку, за світлої пори доби, загарбники провокували українських воїнів з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Тарамчука.

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:30
На MonoBank здійснюють масовану DDoS-атаку: запевняють, що все під контролем
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
Усі новини...
Реклама: