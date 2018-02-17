Доба в АТО: 20 обстрілів, 2 поранених
За минулу добу, 16 лютого, бойовики 20 разів порушили перемир'я - 2 бійці ЗСУ отримали поранення.
Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Минулої доби російсько-окупаційні війська застосували зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями", - йдеться у звіті.
На Луганському напрямку основна ворожа активність відбулася у районі Світлодарської дуги.
Неодноразово зі 120-ти та 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів і кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах сил АТО довкола Луганського. Біля цього прифронтового населеного пункту обстріли велися близько п’яти годин.
Також у цьому районі противник застосував міномети різних калібрів та цілий арсенал піхотного озброєння на підступах до Світлодарська і Троїцького.
Крім того, з мінометів калібру 82-мм, гранатометів і стрілецької зброї незаконні збройні формування обстрілювали оборонців Кримського.
На інших ділянках противник порушував перемир’я біля Залізного, Малинового і Новоолександрівки.
На Донецькому напрямку, за світлої пори доби, загарбники провокували українських воїнів з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Тарамчука.