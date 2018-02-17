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Сутки в АТО: 20 обстрелов, 2 раненых

Суббота, 17 февраля 2018, 06:10
Сутки в АТО: 20 обстрелов, 2 раненых

За прошедшие сутки, 16 февраля, боевики 20 раз нарушили перемирие - 2 бойца ВСУ получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска применили оружие, запрещенное Минскими договоренностями", - говорится в отчете.

На Луганском направлении основная активность врага наблюдалась в районе Светлодарской дуги.

Неоднократно из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО возле Луганского. Возле этого прифронтового населенного пункта обстрелы велись около пяти часов.

Также в этом районе противник применил минометы различных калибров и целый арсенал пехотного вооружения на подступах к Светлодарску и Троицкому.

Кроме этого, из минометов калибра 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали защитников Крымского.

На других участках противник нарушал перемирие возле Железного, Малинового и Новоалександровки.

На Донецком направлении, в светлое время суток, боевики провоцировали украинских воинов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Тарамчука.

Темы: АТОДонбасс
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