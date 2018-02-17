Мешканців 12 областей попередили про туман у суботу

17 лютого протягом доби у низці регіонів очікується туман з видимістю 200-500 м.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зокрема, йдеться про Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Харківську, Донецьку та Луганську області.

Опади у вигляді снігу очікуються у північних, центральних та східних областях, температура близько нуля градусів вдень, вночі до -3. На решті території мінлива хмарність, вдень до +3 та до +5 на Закарпатті, вночі до -5...-7 градусів.

За даними ДержНС, ускладнень на дорогах через погодні умови наразі не зафіксовано.