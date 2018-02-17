Жителей 12 областей предупредили о тумане в субботу

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Суббота, 17 февраля 2018, 09:37

17 февраля в течение суток в ряде регионов ожидается туман с видимостью 200-500 м.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В частности, речь идет о Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. 

Осадки в виде снега ожидаются в северных, центральных и восточных областях, температура около нуля градусов днем, ночью до -3. На остальной территории переменная облачность, днем ​​до +3 и до +5 на Закарпатье, ночью до -5...-7 градусов.

По данным ГосЧС, осложнений на дорогах в связи с погодными условиями в настоящее время не зафиксировано.

 

Украинская правда
Темы: погода
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