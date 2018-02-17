Жителей 12 областей предупредили о тумане в субботу
17 февраля в течение суток в ряде регионов ожидается туман с видимостью 200-500 м.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В частности, речь идет о Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Осадки в виде снега ожидаются в северных, центральных и восточных областях, температура около нуля градусов днем, ночью до -3. На остальной территории переменная облачность, днем до +3 и до +5 на Закарпатье, ночью до -5...-7 градусов.
По данным ГосЧС, осложнений на дорогах в связи с погодными условиями в настоящее время не зафиксировано.