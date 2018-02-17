Абрамович засвітився серед інвесторів Telegram, вклав $300 мільйонів - росЗМІ

Російський мільярдер та колишній губернатор Чукотки Роман Абрамович став одним з інвесторів месенджера Telegram, вклавши в його розвиток до 300 мільйонів доларів.

Про це пише російське видання "Ведомости" з посиланням на два джерела, знайомі з менеджерами підприємця, і людину, знайому з великими учасниками ICO.

"Останній чув, що Абрамович міг вкласти у месенджер $300 мільйонів. Два інших співрозмовника зазначають, що Абрамович був одним з перших росіян, які отримали право інвестувати у компанії Дурових", - зазначають "Ведомости".

Про залучення $850 мільйонів від 81 інвестора повідомив сам засновник месенджера Telegram Павло Дуров, який відзвітував про це перед Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC).

У звіті фігурують дві компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, - Telegram Group Inc. і TON Issuer Inc, якими керують Павло і Микола Дуров.

Залучені $850 млн не будуть витрачені на винагороду братам Дуровим, оскільки гроші потрібні на розвиток нової блокчейн-платформи Telegram Open Network (TON) з власною криптовалютою і месенджера Telegram. Перший платіж від інвесторів надійшов 29 січня 2018 року.

У звіті для SEC Дуров не назвав своїх інвесторів, однак про інвестиції деякі з них повідомили самі, або ж це зробили їхні знайомі. Так, 16 лютого співзасновник Qiwi Сергій Солонін розповів, що вклав у Telegram $17 млн, а співзасновник "Вімм-білль-данна" Давид Якобашвілі повідомив "Ведомостям" про інвестиції у сумі $10 млн.