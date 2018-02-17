Абрамович засветился среди инвесторов Telegram, вложил $300 млн - росСМИ

Российский миллиардер и бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович стал одним из инвесторов мессенджера Telegram, вложив в его развитие до 300 миллионов долларов.

Об этом пишет российское издание "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомых с менеджерами предпринимателя и человека, знакомого с крупными участниками ICO.

"Последний слышал, что Абрамович мог вложить в мессенджер $300 миллионов. Два других собеседника отмечают, что Абрамович был одним из первых россиян, получивших право инвестировать в компании Дуровых", - отмечают "Ведомости".

О привлечении $850 миллионов от 81 инвестора сообщил сам основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, который отчитался об этом перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В отчете фигурируют две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, - Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc, управляемые Павлом и Николаем Дуровыми.

Привлеченные $850 млн не будут потрачены на вознаграждение братьям Дуровым, поскольку деньги нужны на развитие новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с собственной криптовалютой и мессенджера Telegram. Первый платеж от инвесторов поступил 29 января 2018 года.

В отчете для SEC Дуров не назвал своих инвесторов, однако об инвестициях некоторые из них сообщили сами, или же это сделали их знакомые. Так, 16 февраля соучредитель Qiwi Сергей Солонин рассказал, что вложил в Telegram $17 млн, а соучредитель "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили сообщил "Ведомостям" об инвестициях в сумме $10 млн.