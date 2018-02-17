Міністр оборони Естонії: Україна точно буде в НАТО

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Субота, 17 лютого 2018, 10:23

Естонський міністр оборони Юрі Луйк розповів, як Україні варто йти до членства в НАТО і висловив впевненість, що це колись станеться.

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє з Мюнхена кореспондент "Європейської правди". 

"Я справді вірю, що Україна буде членом НАТО" - заявив він, відповідаючи на запитання про євроатлантичні перспективи України та Грузії.

"Звичайно, я не можу передбачити, коли це станеться, але я завжди казав своїм як українським, так і грузинським колегам: дійте спокійно. Працюйте над цим, і будьте готові використати будь-яку можливість (для зближення з Альянсом), якщо вона з’являється", - пояснив політик.

Міністр закликав скептиків згадати про історію наближення балтійських держав до НАТО. "Не було очевидним, що вони увійдуть до НАТО. Понад те, це припущення до певного часу навіть видавалося абсурдним, навіть на експертних дискусіях", - нагадав він

"Ви пам’ятаєте, свого часу президенти Путін та Буш були ледь не друзями. Але попри це президент Буш проголосував за те, щоб держави Балтії вступили до НАТО. Згадайте що сказав Путін: так, нам це не подобається, але ми точно не будемо розпочинати війну через це.

Звичайно, зараз час інший, але я раджу не втрачати надію", - додав він.

Європейська правда 

Теми: НАТО Україна
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