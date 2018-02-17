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Министр обороны Эстонии: Украина точно будет в НАТО

Суббота, 17 февраля 2018, 09:23

Министр обороны Эстонии Юри Луйк рассказал, как Украине стоит идти к членству в НАТО и выразил уверенность, что это когда-нибудь произойдет.

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос украинского депутата Алесея Рябчина, передает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды". 

"Я действительно верю, что Украина будет членом НАТО", - заявил он, отвечая на вопрос о евроатлантических перспективах Украины и Грузии.

"Конечно, я не могу предсказать, когда это произойдет, но я всегда говорил своим как украинским, так и грузинским коллегам: действуйте спокойно. Работайте над этим, и будьте готовы использовать любую возможность (для сближения с Альянсом), если она появляется", - пояснил политик.

Министр призвал скептиков вспомнить историю приближение балтийских государств в НАТО. "Не было очевидным, что они войдут в НАТО. Более того, это предположение до определенного времени даже казалось абсурдным, даже на экспертных дискуссиях", - напомнил он.

"Вы помните, в свое время президенты Путин и Буш были чуть ли не друзьями. Но несмотря на это президент Буш проголосовал за то, чтобы государства Балтии вступили в НАТО. Вспомните, что сказал Путин: да, нам это не нравится, но мы точно не будем начинать войну из-за этого.

Конечно, сейчас время другое, но я советую не терять надежду", - добавил он.

Напомним, генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе будет рассматриваться в будущем сквозь призму успеха проведенных реформ.

Европейская правда 

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Темы: НАТОУкраина
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