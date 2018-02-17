Глава МЗС Німеччини: РФ, США та Китай не мають намагатися розколоти ЄС

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Субота, 17 лютого 2018, 11:27

Євросоюз є партнером США, але не є його підданим, і ніхто не має намагатися розколоти ЄС.

Про це під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель, пише Інтерфакс-Україна.

"Ніхто не має намагатися розколоти ЄС - ні Росія, ні Китай, ні США. Євросоюз є партнером США, але не є його підданим", - зазначив він.

За словами Габріеля, нині ЄС стоїть перед глобальним завданням - "відшукати єдність".

"ЄС має вирішити внутрішні конфлікти і відновити внутрішню згуртованість, необхідно узгодити дії у зовнішніх відносинах, розробити інструменти, щоб разом реалізовувати спільні інтереси у відповідності зі своїми можливостями, згідно з єдиним планом", - зазначив глава МЗС Німеччини.

Також Габріель закликав усіх світових лідерів зберегти сучасний світовий порядок та попередив про небезпеку нинішніх тенденцій,  пише "Європейська правда". 

Габріель висловив впевненість у тому, що нинішній світовий порядок, який також називають "ліберальним", є вигідним для всього світу: "Ліберальний світовий порядок – не ідеальний. Але це найкраще, що ми маємо". 

Нині, за його словами, світ опинився перед небезпекою зламу цього порядку, в тому числі через те, що "США більше не є найсильнішою країною світу".

"Коли ліберальний порядок руйнується, інші країни готові стромити свої цеглини у світовий порядок. І ми не знаємо, яким буде світ, заснований не на ліберальних цінностях", - пояснив він. Габріель наголосив, що такі країни як Росія, Китай, Іран намагаються переформувати частину світу за своїм зразком.

Заява Габріеля виявилася схожою на висновки експертної команди Мюнхенської конференції, яка попередила про те що світ підійшов до імовірності серйозних перетворень.

Детальніше про це – в публікації "Світ на межі конфлікту: сенсаційна доповідь Мюнхенської конференції про стан міжнародної безпеки".

Теми: Росія ЄС США Китай
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