Полковник з ДПСУ планував працевлаштуватися на роботу в "міністерство ЛНР"

Заступник начальника Харківського прикордонного загону, який планував працевлаштуватися на роботу у структурах терористичної організації "ЛНР", викрили на хабарі.

Про це 17 лютого повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

"Посадовець організував механізм отримання з громадян грошей за невнесення інформації щодо перетину кордону до відомчої бази даних. Полковник залучив до протиправної діяльності інших військовослужбовців Східного регіонального управління ДПСУ", - повідомили в СБУ.

Зокрема задокументовано отримання посадовцем 500 доларів за нелегальне переправлення через кордон громадянки РФ, за фактом відкрито кримінальне провадження.

"Полковник також вів таємні переговори з представниками терористичної організації "ЛНР", плануючи отримати керівну посаду у фейковому "Міністерстві державної безпеки". Полковника затримали у Харкові поблизу місця проживання", - повідомили у Службі безпеки.

Дії прикордонника кваліфікують за ч.3 ст.368, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366, а також за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК, вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєнні злочинів.