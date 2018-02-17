У Дуди обурилися результатами зустрічі по ІНП: Домовленості президентів не виконуються

У президента Польщі "глибоко розчаровані" підсумками переговорів між українським та польським віце-прем'єр-міністрами, оскільки Київ досі не прийняв рішення щодо питання скасування мораторію на ексгумацію польських поховань в Україні.

Про це йдеться у заяві голови канцелярії польського президента Кшиштофа Щерського, яку оприлюднено 17 лютого на сайті президента Польщі.

"У канцелярії президента Республіки Польща глибоко розчаровані підсумками переговорів між віце-прем'єр-міністрами України і Польщі. Відсутність рішення української сторони щодо основоположного питання про скасування заборони на ексгумацію польських поховань на території України означає серйозний регрес довіри та не реалізовує мандат на переговори від президентів обох країн, що суттєво впливає на взаємні відносини", - йдеться у заяві.

Також в адміністрації Анджея Дуди висловлюється сподівання, що заборону на ексгумацію польських поховань "буде знято у найближчому майбутньому".

Глава українського Інституту нацпам'яті, історик Володимир В'ятрович заявив у свою чергу, що "адміністрація президента Польщі розчарована результатами зустрічі, проте саме з польського боку кожного разу після досягнення попередніх домовленостей виникають ініціативи, що творять нові проблеми".

"Саме підписання президентом Дудою змін до закону про ІПН цілковито змінило обставини перемовин, про які домовлялися ще в грудні", - зазначив він.

Як відомо, віце-прем’єр України Павло Розенко 16 лютого перебував з візитом у Варшаві, де мав переговори зі своїм польським колегою Пйотром Глінським щодо скандального закону про Інститут національної пам’яті.

Там Розенко заявив, що скандальні зміни до закону про Інститут національної пам'яті можуть загрожувати правам українців, що працюють у Польщі.

6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів. Водночас він направив закон до Конституційного суду на перевірку.

Закон серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Конституційний суд Польщі, який зараз вивчає зміни до закону про Інститут національної пам'яті, може взяти до уваги побоювання українців і дещо змінити його.

Європейська правда