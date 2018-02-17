У Дуды возмутились результатам встречи по ИНП: Договоренности президентов не выполняются

В Польше заявили, что "глубоко разочарованы" результатами переговоров между украинским и польским вице-премьер-министрами, поскольку Киев до сих пор не принял решение по вопросу отмены моратория на эксгумацию польских захоронений в Украине.

Об этом говорится в заявлении главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерского, обнародованном 17 февраля на сайте президента Польши.

"В канцелярии президента Республики Польша глубоко разочарованы итогами переговоров между вице-премьер-министрами Украины и Польши. Отсутствие решения украинской стороны по основополагающему вопросу об отмене запрета на эксгумацию польских захоронений на территории Украины означает серьезный регресс доверия и не реализует мандат на переговоры от президентов обеих стран, что существенно влияет на взаимные отношения", - говорится в заявлении.

В администрации Анджея Дуды также выразили надежду, что запрет на эксгумацию польских захоронений "будет снят в ближайшем будущем".

Глава украинского Института нацпамяти, историк Владимир Вятрович заявил в свою очередь, что "администрация президента Польши разочарована результатами встречи, однако именно с польской стороны каждый раз после достижения предварительных договоренностей возникают инициативы, которые создают новые проблемы".

"Именно подписание президентом Дудой изменений в закон об ИНП полностью изменило обстоятельства переговоров, о которых договаривались еще в декабре", - отметил он.

Позже пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности Петр Порошенко "призвал польское руководство (воздержаться. - ред.) от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам".

Президент закликав польське керівництво від кроків, які можуть поставити під загрозу позитивні досягнення у двосторонньому діалозі з історичних питань. pic.twitter.com/LRP6ae3aFe — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) February 17, 2018

Как известно, 16 февраля вице-премьер Украины Павел Розенко находился с визитом в Варшаве, где провел переговоры со своим польским коллегой Петром Глинским о скандальном законе об Институте национальной памяти.

6 февраля президент Польши Дуда подписал скандальные поправки к закону об Институте национальной памяти Польши, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов. В то же время он направил закон в Конституционный суд на проверку.

Закон среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Конституционный суд Польши, который сейчас изучает изменения к закону об ИНП, может принять во внимание опасения украинской стороны и несколько изменить документ.

Европейская правда, Украинская правда