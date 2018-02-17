ОІ-2018: Надія українців на медаль у біатлоні знову не виправдалася

Українки Валя та Віта Семеренко не зуміли поборотися за медаль у біатлоні у мас-старті на зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані.

Валя фінішувала 19-ю, а Віта зайняла 24-ту позицію.

На перших двох вогневих рубежах Віта відстрілялася влучно, а у Валі був один промах. Але швидкість на трасі у Віти з двома промахами була дуже повільною. З двома "нулями" у стрільбі українка програвала ходом більше хвилини лідеру гонки Анастасії Кузьміній зі Словаччини.

У стрільбі стоячи вже Валя стріляє влучно на двох рубежах, а Віта на третій стрільби тричі не влучає в мішень. На останній стрільбі обидві сестри були влучними. Втім на фініші відставання Валі від переможниці було більше двох хвилин, а Віта відстала на три хвилини.

"Золото" в мас-старті виграла словачка Анастасія Кузьміна з одним промахом.

"Срібло" у спротсменки з Білорусі Дарини Домрачевої (1 промах на стрільбі - УП.) та "бронза" - у норвежки Тіріл Екхофф.